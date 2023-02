NBA, Victor Wembanyama parla del Draft: “Non esiste una squadra sbagliata”

Victor Wembanyama ha parlato di recente del prossimo Draft NBA 2023, di cui sarà la prima scelta assoluta. In particolare, ha dichiarato a ESPN di essere consapevole del tanking che le franchigie stanno facendo per accaparrarselo.

Il lungo francese ha però affermato, con un sorriso, di non stare guardando molto la classifica NBA. O almeno, non la parte bassa della classifica.

“Credo sia più facile guardare la parte alta della classifica. Un po’ più difficile guardare le ultime posizioni.”

Wembanyama, comunque, non si è detto affatto preoccupato per il suo futuro. Anzi, ha dichiarato che sarà felice in qualsiasi squadra.

“Non sono preoccupato, perché non esiste una squadra sbagliata. Così come non esistono cattive franchigie. Non ci sono squadre dove non andrei a giocare volentieri.”

Anche perché la prossima prima scelta assoluta sembra essere concentrata solo su una cosa.

“Posso dire solo che adoro vincere e odio perdere. Voglio costruire qualcosa che venga ricordato in futuro. Ma per farlo devo concentrarmi sul presente, e costruire qualcosa giorno per giorno.”

Parole condivise anche da LeBron James. “The King” ha parlato del talento francese ai microfoni di ESPN.

“La cosa più importante è che continui a rimanere concentrato sul gioco. Per me è l’aspetto più importante di tutti. Mi ripeto sempre che devo restare concentrato, che mi devo allenare e preparare fisicamente, mentalmente e spiritualmente. Credo che anche lui dovrà farlo, per essere un grande di questo gioco.”

