Brooklyn Nets, Jacque Vaughn resta capo allenatore NBA: accordo pluriennale

I Brooklyn Nets hanno annunciato di aver raggiunto l’intesa con l’attuale head coach Jacque Vaughn per prolungarne la permanenza sulla panchina della squadra. Secondo quanto riferiscono fonti ESPN, l’accordo è valevole fino alla stagione 2026-2027.

Fiducia a coach Vaughn: l’annuncio dei Brooklyn Nets

Le dichiarazioni del GM Sean Marks affidate al comunicato ufficiale:

“Jacque ha avuto un impatto immediato e incommensurabile sulla nostra organizzazione da quando ha assunto il ruolo di capo allenatore a stagione in corso. Sul campo ha dimostrato chiaramente la sua leadership. […] Non c’è un rappresentante migliore per la nostra squadra. Siamo entusiasti di averlo alla guida dei Nets negli anni a venire.”

Il peso dei risultati in NBA

Capo allenatore in carica dal primo novembre scorso, dopo un breve periodo ad interim Jacque Vaughn ha condotto i Nets a quello che ad oggi, nel mezzo della pausa per l’All-Star Weekend 2023, è il quinto record nella lega (32-19). Il brillante mese di novembre, chiuso con una sola sconfitta in 13 uscite è stato in assoluto il più vincente nella storia della franchigia. Grazie a questi risultati, coach Vaughn ha vinto meritatamente il premio di allenatore del mese per la prima volta in carriera.

