Sospiro di sollievo in casa Milwaukee Bucks, dove gli accertamenti sull’infortunio di Giannis Antetokounmpo hanno portato buone notizie: il problema al polso destro è meno grave del previsto, scongiurando così un lungo stop. Sicuramente The Greek Freak salterà la sfida di venerdì contro Miami, ma tornerà sicuramente in tempo per i Playoff.

Bucks star Giannis Antetokounmpo suffered a sprained ligament in his right wrist and will undergo treatment with the expectation that he'll be able to return to the lineup once the pain subsides, sources tell ESPN. He was examined in New York today. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 21, 2023

Infortunio Giannis Antetokounmpo: escluse lesioni al legamento

Come riporta Adrian Wojnarowski di ESPN, gli esami clinici – svolti a New York in una clinica specialistica – hanno escluso la rottura dei legamenti del polso destro di Giannis Antetokounmpo: una bella notizia per lo staff dei Bucks, visto che il giocatore ha evitato un lungo stop. Nei prossimi giorni verrà nuovamente visitato e inizierà il percorso di riabilitazione: coach Budenholzer farà sicuramente a meno di lui venerdì quando Milwaukee affronterà Miami.

La speranza dei Bucks è avere a disposizione Giannis Antetokounmpo qualche partita prima dell’inizio dei Playoff: in questa stagione, The Greek Freak viaggia a una media di 31.8 punti, 12.2 rimbalzi e 5.4 assist a partita. Nella partita di domenica dell’All-Star Game ha siglato i primi due punti della gara, per poi uscire in via precauzionale per non peggiorare la situazione.

Leggi anche:

Mercato NBA, Russell Westbrook firma con i Los Angeles Clippers

NBA, Adam Silver contrario alle richieste di trade; le repliche di Irving e Durant

NBA, Paolo Banchero sul suo futuro: “Italia? Deciderò a fine stagione”