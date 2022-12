Victor Wembanyama e le aspettative NBA: “Sono pronto, ho voluto e scelto questa vita”

Le previsioni sulla prima scelta del Draft NBA 2023 non dovrebbero discostarsi poi molto dal nome di Victor Wembanyama, fenomeno mediatico generazionale che già incanta i fan oltreoceano. Intervistato da Le Parisien, il talento francese ha sottolineato con grande consapevolezza l’eccezionalità della sua condizione. La pressione, anche alla sua età, può essere vissuta come un privilegio:

“Mentirei se dicessi che ignoro e non vedo ciò che mi circonda. […] Il tutto però non impatta in alcun modo sul mio stato d’animo, le mie performance, il mio modo di essere. […] Sono consapevole [dell’attesa attorno al mio nome] ma ho l’impressione di essermi preparato e di essere pronto da sempre. La vivo serenamente, nulla è dovuto, lavoro duramente per raggiungere i miei obiettivi.”