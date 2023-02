Russell Westbrook ha deciso di tornare a Los Angeles, ma non sponda Lakers. Dopo essere stato spedito – via trade – agli Utah Jazz, il playmaker ha trovato un accordo di buyout con la franchigia di Salt Lake City. In questo senso, Westbrook si è quindi ritrovato libero di trovare una nuova sistemazione. Secondo gli insider di mercato NBA, il giocatore aveva due offerte particolarmente interessanti: Miami Heat e Los Angeles Clippers.

Pochi minuti fa, Adrian Wojnarowski ha quindi confermato che Westbrook ha deciso di unirsi alla compagine della città degli angeli.

After finalizing a contract buyout with the Utah Jazz, nine-time All-Star guard Russell Westbrook plans to sign with the Los Angeles Clippers, his agent Jeff Schwartz of @excelbasketball tells ESPN. pic.twitter.com/OjZ0Mkuz5x

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 20, 2023