NBA, Meyers Leonard firma un 10-Day con i Bucks

Meyers Leonard si prepara a firmare con i Milwaukee Bucks. Secondo ESPN, il giocatore stipulerà un contratto da dieci giorni dopo l’All Star Break.

Il giocatore era finito ai margini della NBA dal marzo 2021, per aver usato parole antisemite durante un livestream. Una bravata che gli era costata una settimana di sospensione e 50.000 dollari di multa.

Leonard si era scusato, affermando di non conoscere le origini della parola usata. Scuse che aveva rinnovato anche nel podcast “Outside the Lines”.

“Non ci sono assolutamente scuse per quello che è successo. Purtroppo l’ignoranza è una cosa molto reale. Ma non voglio lavarmene le mani. Semplicemente è successo senza che me ne accorgessi.”