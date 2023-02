NBA, nuovo infortunio per Giannis Antetokounmpo

Durante la partita tra Milwaukee Bucks e Miami Heat, Giannis Antetokounmpo ha dovuto lasciare il campo per un infortunio al ginocchio destro. Quando mancava poco più di un minuto alla fine del primo quarto, Giannis ha scontrato il proprio ginocchio con quello di un giocatore degli Heat. Nonostante non sembrasse così grave, la squadra ha scelto una strada prudente, e nel secondo quarto ha annunciato che non sarebbe tornato in campo. Dopo lo scontro, Giannis si è diretto subito in panchina, tanto che i Bucks hanno dovuto chiamare timeout. A fine partita l’head coach Mike Budenholzer ha commentato:

“Praticamente è uscito da solo, e per fortuna avevamo noi la palla. Non penso che sappiamo il momento esatto in cui ha scontrato il suo ginocchio. Pensiamo però sia successo o in un cambio di direzione o quando ha portato un blocco”

Prima della sfida contro gli Heat Giannis era già in dubbio per un problema al polso destro, di cui aveva sofferto nell’ultima partita prima della pausa per l’All-Star Game. Ieri ha giocato per sei minuti, e ha messo a referto quattro punti, quattro rimbalzi e quattro assist. I Bucks sono comunque riusciti a vincere la partita con un punteggio finale a favore di 128 a 99. Per la vittoria è stato decisivo l’apporto di Jrue Holiday, che in attacco ha segnato 24 punti e servito sette assist ai compagni. Holiday a fine partita ha detto:

“Negli ultimi giorni ci siamo allenati senza Giannis, e ci siamo concentrati proprio sul mantenere il ritmo e su come giocare anche senza di lui. Bud ci ha detto di girare la manopola. Io penso che giocare veloce, giocare anche in modo random alcune volte e mantenere la nostra chimica di squadra ci abbia fatto bene”

