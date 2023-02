NBA, l’ex proprietario dei Suns Robert Sarver dona ventimila dollari ai dipendenti della franchigia

Secondo quanto riportato da Baxter Holmes di ESPN, l’ex proprietario dei Phoenix Suns Robert Sarver avrebbe donato 5 milioni di dollari all’ente di beneficenza della franchigia dell’Arizona ed un bonus individuale di ventimila dollari ai dipendenti del club.

Ricordiamo che Sarver ha venduto la maggioranza delle quote dei Phoenix Suns e le Mercury della WNBA al miliardario Mat Ishbia per un totale di quattro miliardi di dollari, a seguito dell’indagine condotta dalla lega nei suoi confronti per uso di espressioni razziste, riferimenti sessuali espliciti e commenti inappropriati sul fisico delle proprie dipendenti.

Tali comportamenti hanno portato alla sospensione di Sarver per un anno oltre ad una multa di 10 milioni di dollari da dover versare nelle casse della lega. A seguito delle indagini il 61enne ex proprietario aveva rilasciato tali dichiarazioni:

“Anche se non sono d’accordo con alcuni dettagli del rapporto della NBA, vorrei scusarmi per le mie parole e azioni che hanno offeso i nostri dipendenti. Mi assumo la piena responsabilità per ciò che ho fatto. Mi dispiace per aver causato questo dolore e questi errori nel giudizio, non sono coerenti con la mia filosofia personale o con i miei valori. Accetto le conseguenze della decisione della NBA. Questo momento è un’opportunità per me di dimostrare la capacità di imparare e crescere mentre continuiamo a costruire una cultura del lavoro in cui ogni dipendente si senta a suo agio e apprezzato”.

Il nuovo proprietario Mat Ishbia è stato presentato a Phoenix lo scorso 8 febbraio e durante la conferenza stampa introduttiva ha ringraziato Sarver per averlo scelto come nuovo proprietario della squadra sottolineando di volersi concentrare sulla cultura del posto di lavoro:

“Famiglia. Sentirai spesso la parola famiglia da noi. Non conosco tutti i dettagli di ciò che è successo prima, ma so di cosa parleremo andando avanti. Questo è ciò che conta ora. Il presente e il futuro sono ciò su cui ci concentreremo. Famiglia, squadra, stare insieme, lavorare insieme, prendersi cura l’uno dell’altro”.

NEWS: Former Phoenix Suns owner Robert Sarver is giving $20,000 bonuses to hundreds of Suns employees and is donating $5 million to the team's charity, sources tell ESPN. Employees learned of the news this morning. https://t.co/HBSHnXQ2nx — Baxter Holmes (@Baxter) February 16, 2023

