Iniziano i primi movimenti di mercato NBA tra scambi e giocatori pronti a diventare free agent: tra questi c’è anche Drew Eubanks, in questa stagione ai Phoenix Suns che, però, saluterà a breve. Il 27enne ex Spurs, infatti, non ha esercitato la player option inserita nel suo contratto e sarà libero di trovare un’altra squadra.

Phoenix Suns center Drew Eubanks is declining his $2.6M player option and entering free agency, sources tell ESPN. After signing a one-plus-one deal with Suns, Eubanks averaged 5.1 points and 4.3 rebounds in 75 games. pic.twitter.com/xID6nTcViN — Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 21, 2024

Drew Eubanks dice addio ai Suns: i dettagli

Come riporta l’insider NBA di ESPN Adrian Wojnarowski, la prossima stagione Drew Eubanks non vestirà la maglia dei Phoenix Suns e, quest’estate, diventerà free agent: il giocatore ha deciso di non esercitare la player option da 2.3 milioni di dollari per continuare a giocare per la franchigia dell’Arizona.

In questa stagione ha giocato 75 partite (di cui sei dall’inizio) registrando una media di 5.1 punti, 4.3 rimbalzi e 0.8 assist: ora sarà libero di trovare un accordo con un’altra franchigia. Nei suoi piani futuri c’è, inoltre, la possibilità di giocare le Olimpiadi: come dichiarato da lui stesso qualche mese fa, c’è la possibilità di vestire la maglia dell’Italia (ha degli antenati italiani), tutto dipenderà dalla burocrazia ma la sensazione è che difficilmente ci sarà.

