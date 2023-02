Tutti gli appassionati NBA e i tifosi dei Phoenix Suns aspettano con ansia l’esordio di Kevin Durant con la sua nuova maglia: KD ha messo come obiettivo il 1 marzo, quando la franchigia dell’Arizona sfiderà i Charlotte Hornets. Tutto dipenderà dalle sue condizioni fisiche, visto che è alle prese con una contusione al legamento mediale del ginocchio sinistro.

Mark your calendars 🗓️ Kevin Durant and the Suns are targeting his Phoenix debut for Wednesday, Mar. 1 against the Charlotte Hornets, sources tell @ShamsCharania. pic.twitter.com/x4grNZml4A — The Athletic (@TheAthletic) February 22, 2023

Kevin Durant-Suns, presto il debutto

Come scrive Shams Charania di The Athletic, Kevin Durant salterà le prime due partite contro Oklahoma e Milwaukee per recuperare e farsi trovare pronto per la trasferta di Charlotte, in programma nella notte tra il 1 e il 2 marzo. Ancora alle prese con l’infortunio al ginocchio sinistro, Durantula spera di smaltirlo il prima possibile così da iniziare ufficialmente la sua avventura con i Phoenix Suns.

Infortunatosi lo scorso 8 gennaio, KD non è più sceso in campo ed è stato il protagonista assoluto del mercato NBA: passato dai Nets ai Suns ha infiammato i cuori di migliaia di appassionati e dei tifosi di Phoenix, che ora – con Paul, Booker e Ayton – sognano in grande. Attualmente Kevin Durant sta viaggiando a una media di 29.7 punti, 6.7 rimbalzi e 5.3 assist in 39 partite.

L’esordio in casa potrebbe arrivare nella sfida contro Oklahoma (sua ex sqaudra) in programma nella notte tra l’8 e il 9 marzo, mentre un altro appuntamento da segnare sul calendario è quello del 13 marzo, quando affronterà in Golden State Warriors.

