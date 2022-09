NBA, Phoenix Suns: Robert Sarver sospeso per un anno e multato per 10 milioni di dollari

Secondo le indiscrezioni raccolte da Shams Charania di The Athletic, Robert Saver, proprietario dei Phoenix Suns, non potrà esercitare la propria professione istituzionale legata alla NBA per la durata di un anno.

Tramite un’indagine dal raggio d’azione stupefacente, nel corso della quale sono state intervistate 320 persone ed esaminati 80 000 documenti, la NBA è venuta a conoscenza della pessima condotta tenuta in ambito lavorativo da Saver: espressioni razziste, riferimenti sessuali espliciti, commenti inappropriati rivolti al fisico delle sue dipendenti e pessimo trattamento del personale sono solo alcuni degli impietosi aspetti denunciati dal tribunale della lega per condannare il patron dei Suns.

NBA has suspended Suns owner Robert Sarver for one year from the Suns and Mercury organization based on league investigation. Sarver has also been fined $10 million and complete training program focused on respect and appropriate workplace conduct. — Shams Charania (@ShamsCharania) September 13, 2022

In aggiunta alla sospensione, Saver dovrà versare nelle casse della NBA $10 milioni di multa per aver ignorato i principi fondamentali stipulati dalla lega in relazione all’ambiente lavorativo. Tale somma verrà prontamente devoluta a sostegno di un nutrito copro di enti sociali impegnati nella battaglia contro gli abusi di razza e genere che si manifestano in pubblico ed in privato.

Leggi anche:

Eurobasket 2022, Pozzecco e l’abbraccio ad Antetokounmpo: “Giannis è una persona fantastica”

NBA, RJ Barrett: “Onorato del rinnovo con i Knicks”

NBA, Ainge punge i suoi Jazz: “L’anno scorso non siamo stati squadra”