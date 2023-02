L’All-Star Weekend NBA 2023 è alle porte. Abbiamo raccolto in un unico articolo tutte le informazioni utili per non perdersi nulla della tre giorni di Salt Lake City, nello Utah, che culminerà con la 73ª edizione dell’All-Star Game.

Dove seguire l’All-Star Weekend 2023 in tv e streaming

Tutti gli eventi dell’All-Star Weekend 2023 saranno trasmessi in diretta su Sky Sport Uno e su Sky Sport NBA (canale 209) e in streaming su Sky Go e Now Tv. Sarà possibile vedere l’evento anche su NBA Pass League: Grazie al servizio streaming e on demand ufficiale della lega sarà possibile seguire l’All-Star Weekend e il rush finale della stagione 2022-2023, con tutti i Playoff fino alle Finals di giugno. I pacchetti offerti includono sempre sette giorni di prova gratuita.

Programma completo: date e orari italiani

Notte italiana tra venerdì 17 e sabato 18 febbraio

A partire dalle ore 03:00 ecco il Jordan Rising Stars Games, mini torneo al quale parteciperanno rookie, sophomore e ragazzi della G-League: Deron Williams, Pau Gasol, Joakim Noah e Jason Terry alleneranno le loro squadre cercando di vincere il trofeo.

Deron Williams, Joakim Noah and Pau Gasol drafted their teams today for 2023 Jordan Rising Stars. Each legend selected seven players from the pool of 21 NBA rookies and sophomores. Jason Terry will lead the team of seven NBA G League players. The Rising Stars rosters: pic.twitter.com/3OfO7fzSPR — NBA Communications (@NBAPR) February 7, 2023

Notte italiana tra sabato 18 e domenica 19

Dalle ore 02:00 ecco l’All-Star Saturday Night dove ci sarà la Skills Challenge – dove ci sarà il nostro Paolo Banchero – e, soprattutto, la 3-point Contest e la Slam Dunk, l’attesissima gara di schiacciate. Nella gara del tiro da tre punti ci saranno Jayson Tatum dei Celtics, Kevin Huerter dei Kings, Tyler Herro dei Miami heat, Tyrese Haliburton dei Pacers e il suo compagno di squadra Buddy Hield Chiudono l’elenco Damian Lillard (Blazers), Arfernee Simons (Blazers) e Lauri Markkanen degli Utah Jazz.

Si contenderanno il premio della miglior schiacciata Trey Murphy III dei Pelicans, Kenyon Martin Jr. degli Houston Rockets, Mac McClung direttamente dalla G-League) e Jericho Sims dei Knicks.

Your 2023 #ATTSlamDunk Contest participants! 🔨 Kenyon Martin Jr.

Mac McClung

Trey Murphy III

Jericho Sims pic.twitter.com/53U7qY9kUm — NBA TV (@NBATV) February 15, 2023

Notte italiana tra domenica 19 e lunedì 20

Live dalle ore 02:00 l’ultimo appuntamento dell’All-Star Weekend 2023 con la partita delle stelle: il Team LeBron se la vedrà con il Team Giannis in una sfida che promette grande spettacolo.

The ball is in your court! Choose your captain, starters and reserves to create your #NBAAllStarDreamRoster on the NBA App, and use your NBA ID to unlock a custom graphic with your picks⭐ ➡️ https://t.co/31Se0FmSHt pic.twitter.com/u6pzvlP5IO — #NBAAllStar (@NBAAllStar) February 16, 2023

