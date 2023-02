Vince Carter e l’offerta da un milione di dollari per fare lo Slam Dunk Contest NBA

La Gara delle Schiacciate andata in scena ad Oakland nel sabato dell’All-Star Weekend NBA 2000 è considerata da molti uno spartiacque per la costruzione stessa della kermesse. Vince Carter si aggiudicò quella competizione, tornata nel programma dopo un paio d’anni di pausa. Oggi Vincredible suggerisce possibili soluzioni per rendere di nuovo appetibile lo slot conclusivo nel tris di eventi dell’All-Star Saturday.

Slam Dunk Contest NBA: incentivi per i campioni: Vince Carter svela retroscena

Nel recente episodio del suo podcast The VC Show, Carter ha sollecitato la lega a riproporre importanti bonus, così da attrarre le stelle. Ecco un passaggio della puntata sul tema:

“So per certo che alcuni anni fa la NBA sperimentò questa tattica. Misero sul tavolo alcuni nomi per un milione di dollari, compreso il mio. Ricordo LeBron [James], Kobe [Bryant], T-Mac [Tracy McGrady]. Ovviamente però non si poteva raccogliere l’adesione di tutti”.



Stante il passo indietro annunciato di Shaedon Sharpe, anche l’edizione di quest’anno fatica a scaldare i cuori degli appassionati. Chi succederà ad Obi Toppin nell’albo d’oro?

