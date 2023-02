NBA, Michael Jordan dona 10 milioni il giorno del suo 60° compleanno

In occasione del suo 60° compleanno, il leggendario Michael Jordan ha donato 10 milioni di dollari a Make-A-Wish. Si tratta della donazione più grande mai ricevuta dall’organizzazione, attiva ormai da 43 anni.

Jordan, attualmente proprietario dei Charlotte Hornets, supporta Make-A-Wish dal 1989. Ne ha parlato di recente con ESPN:

“Sono onorato di essere partner di Make-A-Wish da 34 anni, e di aiutarli a rendere felici così tanti ragazzi. Essere testimoni della loro forza e resilienza, soprattutto in un periodo così difficile, è stato davvero motivante.”

MJ ha realizzato i sogni di tantissimi ragazzi in tutto il mondo e rimane uno dei partner più importanti e richiesti dell’organizzazione. Per tal motivo, nel 2008 Make-A-Wish l’ha eletto capo-ambasciatore per “aver cambiato la vita dei ragazzi e delle loro famiglie”.

Jordan ha infine dichiarato di sperare che il suo gesto ispiri altre persone a fare lo stesso.

“Mi piacerebbe che anche altri supportassero Make-A-Wish e aiutassero i ragazzi a realizzare i propri sogni. Non riesco ad immaginare un regalo di compleanno migliore.”

