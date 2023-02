LeBron James questa notte è tornato in campo dopo la notte del record: per King James un bel ritorno chiuso con una vittoria contro New Orleans e 21 punti segnati. Nel post partita si è soffermato a parlare delle sue condizioni fisiche e dei nuovi arrivi in casa Lakers.

LeBron James: “Fisicamente sto bene. Felice della prestazione con i nuovi”

Dopo aver saltato tre partite per calmare il dolore alla caviglia e al piede sinistro, LeBron James è tornato in campo giocando 29 minuti e mettendo a referto 21 punti, sei rimbalzi e altrettanti assist. È stata un’occasione anche per giocare insieme ai nuovi arrivati che, come ha spiegato in conferenza stampa nel post partita, daranno il loro contributo in questa seconda metà stagione della stagione:

“Fisicamente ora sto bene, avevo bisogno di riposo perché la caviglia mi dava problemi e dovevo fermarmi un attimo. Avevo bisogno di una pausa, non sono ancora al massimo della condizione ma presto starò meglio. Ovviamente quando cambi tanti giocatori in poco tempo questo può incidere perché, d’un tratto, tutto il lavoro fatto nei mesi precedenti svanisce. Devo dire che con i nuovi abbiamo giocato bene, i primi 40 minuti sono stati abbastanza buoni: sono contento che siano arrivati, ci daranno un grande aiuto”

D’Angelo Russell: “Con LeBron il nostro gioco è più fluido”

Un altro ritorno è stato quello di D’Angelo Russell – ai Lakers dal 2015 al 2017 – che al suo esordio stagionale in gialloviola mette a referto 21 punti. Nel post partita ha parlato dell’intesa con LeBron James e della prestazione di squadra:

“È bello vivere certi momenti, è come se non me ne fossi mai andato. Con LeBron siamo stati più fluidi, tutti hanno partecipato e hanno fatto un ottimo lavoro per ottenere e difendere il vantaggio: mi piace il gioco che abbiamo fatto questa sera”

