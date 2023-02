NBA, LeBron James supera il record di Kareem Abdul-Jabbar: è il miglior marcatore di tutti i tempi

È tutto vero: LeBron James ha ufficialmente superato il record NBA di Kareem Abdul-Jabbar ed è diventato il miglior marcatore di sempre nella storia della Lega in regular season. Il nativo di Akron ha infranto il primo dell’ex lungo di Lakers e Milwaukee durante il match (poi perso, ndr) andato in scena nella notte contro gli Oklahoma City Thunder. Alle ore 5.58 italiane, sul finire del terzo quarto, LeBron ha segnato – in fadeaway – il suo punto numero 38.388 che lo ha catapultato in cima alle leggende della lega.

Record NBA, il canestro del sorpasso di LeBron James su Abdul-Jabbar

La partita si è quindi interrotta, con LeBron esultante in mezzo al campo e raggiunto da Abdul-Jabbar – presente alla Crypto.com per assistere al passaggio del testimone. Il nativo di Akron ha quindi rilasciato qualche dichiarazione a caldo:

“Voglio ringraziare i tifosi dei Lakers. Ragazzi, siete unici. Essere qui al suo cospetto (di Kareem) stasera per me è un onore: chiedo a tutti voi di dedicargli una bella standing ovation. Ringrazio tutti, la mia famiglia, mia mamma, mia moglie, i miei figli, i miei amici… voglio solo dirvi che vi ringrazio tanto perché non sarei me stesso senza di voi. E alla NBA, ad Adam Silver, al compianto, grande David Stern: vi ringrazio tanto ragazzi per avermi permesso di far parte di qualcosa che ho sempre sognato. E non avrei mai pensato… mai, di fare una cosa del genere.”

La risposta di Adam Silver

Poco dopo è arrivata anche la risposta da parte di Adam Silver che ha sottolineato l’importanza del record superato da LeBron:

“Congratulazioni a LeBron per aver superato uno dei record più leggendari presenti nel mondo dello sport e per essere quindi diventato il miglior marcatore nella storia della NBA. È un traguardo incredibile e che parla per lui, sottolinea il suo talento in questi 20 anni di carriera. E, clamorosamente, continua a giocare a livelli incredibili. Ha scritto la storia di questo gioco.”

James ha quindi terminato il match con un bottino di 38 punti in 34 minuti, ma solo due punti segnati nell’ultimo parziale, con i Lakers che si allontanano sempre di più dai Playoff.

