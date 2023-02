NBA, Mbah a Moute diventerà un agente in patria: “Il momento dell’Africa è arrivato”

Luc Richard Mbah a Moute, ex ala NBA, sta per diventare un agente per la CAA. Secondo ESPN, si concentrerà prevalentemente sul continente africano.

L’ultima stagione da giocatore risale al 2020, con la maglia degli Houston Rockets. Da quel momento Mbah a Moute è tornato spesso in Camerun, sua terra d’origine, per tenere Basketball Camps e cercare di scoprire giovani talenti.

Ne ha parlato di recente in un’intervista:

“Ho cercato di essere un mentore per quei ragazzi e di aiutarli perché ero nella posizione di farlo. Anche se le risorse erano abbastanza limitate, sono sicuro che in futuro ne avrò molte di più. Specialmente adesso, che il momento dell’Africa è ormai giunto.”

Nel corso della sua carriera, Mbah a Moute ha aiutato Joel Embiid e Pascal Siakam a frequentare High School e College negli Stati Uniti. Entrambi venivano dai suoi Basketball Camps, spesso connessi anche a Basketball Without Borders.

In riferimento alle due stelle NBA, ha dichiarato:

“Non dico che troveremo un altro Embiid o un altro Siakam. Ma da ciò che vedo l’Africa non sta ricevendo benefici dai propri atleti come dovrebbe. Ci sono tanti ragazzi che meritano un’opportunità. Per diventare professionisti, allenatori o persino GM come Masai Ujiri.”

L’NBA però sta incrementando gli investimenti in Africa. Ha aperto accademie in Senegal e Sud Africa, e ha dato vita alla Basketball Africa League.

Ne hanno parlato Austin Brown e Aaron Mintz, due dei capi di CAA:

“Siamo orgogliosi di lavorare con Luc Mbah a Moute per investire ancora di più in Africa. Si tratta di un mercato importante e un’area di crescita chiave per noi. La dimestichezza di Luc per la zona, così come la sua esperienza e le sue conoscenze, saranno fondamentali. Non potremmo essere più emozionati per il futuro che ci aspetta.”

