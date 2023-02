Non solo NBA, Bronny James presente al Nike Hoop Summit

Bronny James, figlio di LeBron e uno dei migliori giovani prospetti delle high school, sarà presente al prossimo Nike Hoop Summit. Bronny è uno dei 26 convocati del Team USA per l’evento sponsorizzato dalla Nike che si terrà il prossimo otto aprile. In quel giorno, al Moda Center di Portland una selezione dei migliori giovani giocatori statunitensi affronterà una compagine di giocatori internazionali. I membri di questa squadra saranno annunciati nelle prossime settimane, e rappresenteranno FIBA Africa, FIBA Americas, FIBA Asia, FIBA Europe e FIBA Oceania.

Si tratta della prima esperienza del figlio maggiore di LeBron con una compagine che rappresenta il Team USA. Bronny James è al suo anno da senior alla Sierra Canyon High, ma non ha ancora annunciato i suoi piani per il futuro. ESPN lo considera il 28esimo miglior prospetto in uscita dalle high school in questa stagione, mentre il sito specializzato 247Sports lo classifica 34esimo, e ottavo tra le guardie. Al momento Bronny non ha ancora accettato l’offerta di nessun college, ma i favoriti sembrano essere Memphis, Ohio State e USC.

Tutti e 12 gli altri convocati del Team USA maschile per il Nike Hoop Summit hanno già annunciato il college in cui giocheranno la prossima stagione. Tra i giocatori che potremo osservare il prossimo otto aprile, gli occhi saranno sicuramente puntati, oltre che su Bronny James, su Justin Edwards e D.J. Wagner. Il primo è un ala piccola nativa di Philadelphia, mentre il secondo è una point guard di Camden, New Jersey. I due sono i migliori giocatori dell’ESPN Top 100 per il 2023, ed entrambi giocheranno a Kentucky, alla corte di John Calipari, il prossimo anno.

