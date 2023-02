NBA, i Bucks battono i Celtics. Giannis: “Non ci interessa il seed”

I Milwaukee Bucks battono i Boston Celtics dopo un overtime e raccolgono l’undicesima vittoria consecutiva. La partita, rimasta praticamente sempre in equilibrio, si è conclusa sul punteggio di 131-125 per la squadra di casa. Giannis Antetokounmpo ha segnato 36 punti, ma il migliore in campo è stato Jrue Holiday, che ha dimostrato di meritare la convocazione per l’All-Star Game di domenica prossima. Holiday ha chiuso la sua ottima performance con 40 punti (13/21 dal campo e 8-12 da tre), sette assist e cinque rimbalzi. A fine partita ha detto:

“Non mi interessa davvero come gioco se riusciamo a vincere. Per me, finché ce ne usciamo con una vittoria, va tutto bene. L’unica statistica che guardo sono le palle perse. E’ così che giudico se ho avuto una buona o una pessima partita. Questa sera ho avuto cinque palle perse. A me questo fa molto male”

L’head coach dei Bucks, Mike Budenholzer, non ha fatto mancare i suoi complimenti a Holiday per l’ottima prestazione:

“E’ stato fenomenale, in entrambi i lati del campo. Penso che la sua abilità di creare pressione e recuperare diversi palloni gli abbia permesso l’ottima prestazione. In attacco ha fatto alcune grandi giocate che sono davvero da lui. Una performance speciale la sua”

Dopo la striscia di undici vittorie consecutive, i Milwaukee Bucks si trovano ancora al secondo posto nella Eastern Conference, ma con un games behind che si è ridotto a 0,5 rispetto ai Celtics. Giannis Antetokounmpo ha però detto, a fine partita, che il seed numero uno non deve essere inderogabile per la sua squadra:

“Stiamo giocando una buona pallacanestro, e a me interessa questo. Quindi se finiamo primi, bene. Se finiamo secondi, grande. E se finiamo terzi, meglio ancora. Non importa molto. Alla fine, devi preparare la tua mente che se vuoi vincere l’anello, devi sfidare squadre molto forti. Devi giocare e guadagnare la vittoria. Nessuno ti darà il titolo. Devi giocare e meritartelo, non sarà facile”

