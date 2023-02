NBA History, St. Valentine’s Day: Larry Bird e i 47 punti con la mano sinistra

14 febbraio 1986.

Portland, Oregon.

I Boston Celtics, futuri vincitori del titolo, si trovano a due sole partite dalla conclusione di un massacrante ciclo di trasferte ad Ovest.

Nei corridoi del Memorial Coliseum, pochi istanti prima di scendere in campo per affrontare i Trail-Blazers, è Larry Bird a prendere la parola, ben consapevole di avere l’attenzione sia dei compagni che della stampa:

“Tra due giorni, al Forum di Inglewood, affrontiamo i Lakers campioni in carica. Non si tratta evidentemente di una sfida normale, specie dopo averli visti festeggiare al Garden la scorsa estate. Sono mesi che aspetto di poterli battere davanti al loro pubblico e, nonostante stasera ci sia la partita contro Portland, la mia mente non si schioda dal desiderio di umiliare i Lakers”.