LeBron James si siede accanto ad una giovane tifosa: lei impazzisce di gioia

Piccolo siparietto durante Los Angeles Lakers-Golden State Warriors al Chase Center di San Francisco. L’esclusione di LeBron James per un infortunio al piede per la partita contro gli Warriors ha probabilmente deluso molti spettatori accorsi all’arena, ma ha regalato un momento emozionante per una giovane tifosa. La stella dei Lakers, infatti, ha raggiunto i compagni a bordo campo, vicino alla panchina della sua squadra, sedendosi accanto ad una fan che – vedendo il nativo di Akron accanto a lei – ha reagito in maniera particolare.

La reazione della giovane fan è diventata presto virale, al punto che ESPN l’ha intervistata durante il secondo quarto. Ha spiegato che inizialmente aveva comprato i biglietti sperando di vedere James battere il record di miglior marcatore di Kareem Abdul-Jabbar, ma che è palesemente rimasta entusiasta della bella sorpresa:

“Quando ho chiesto questi biglietti più di tre mesi fa ero emozionata, speravo davvero che LeBron battesse il record in questa partita… Quando ho saputo che aveva un infortunio al piede, ero triste e non sapevo se LeBron stesse viaggiando con la squadra per questa partita o no. Poi… si è seduto qui, ovviamente non sono alta come lui, quindi ho potuto vedere solo le sue scarpe, poi ho alzato lo sguardo e ho visto LeBron James! Quello che mi è passato per la mente è stato: ‘Oh mio Dio, il più grande giocatore di basket di tutti i tempi è seduto accanto a me.’ Vado completamente fuori di testa, pensando ‘Oh mio Dio, questo è il miglior momento della mia vita.'”

