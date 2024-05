Record punti in Gara 7 Playoff NBA: classifica

Pressure is a privilege si legge all’ingresso del Campo Centrale di Wimbledon. La frase, con tutta la sua pomposità retorica, può essere trasferita facilmente ad altri contesti. Limitandoci a quello sportivo, cosa c’è di più entusiasmante di una Gara 7 ai Playoff NBA? Le migliori performance all’ultimo atto di una serie ci aiutano ad inquadrare grandi leggende del gioco che hanno lasciato un segno indelebile nella storia della lega. Chi detiene dunque il record punti in Gara 7 ai Playoff NBA. Scopriamo assieme i nomi in classifica ripercorrendo le 10 prestazioni individuali più iconiche ogni epoca.

Record punti Gara 7 Playoff NBA: le migliori partite individuali all-time

Jayson Tatum ha segnato 51 punti nella Gara 7 di Eastern Conference Semifinals dei Playoff NBA 2023 contro i Philadelphia 76ers. Così facendo, il numero 0 dei Celtics ha stabilito il nuovo record punti a referto in una Gara 7 ai Playoff NBA aggiornando di un solo punto il primato scritto al turno precedente da Stephen Curry. Sei triple segnate su 10 tentativi, 17-28 al tiro (60.7%). Tutti i numeri di una notte – l’ennesima – da leggenda.

Andando a ritroso, la classifica è piuttosto corta, ma il record non sempre è stato sufficiente a garantire la qualificazione al turno Playoff successivo. Chiedere conferma ad esempio a Kevin Durant, eliminato con i suoi Nets nel 2021, nonostante una losing effort da 48 punti in 53. Facciamo ordine mettendo dunque in fila le 10 (+1) gare 7 top a livello individuale. In grassetto i giocatori ancora in attività.

Fonte statmuse.com. Dati aggiornati al domenica 5 maggio 2023. Alle 19:00 ora italiana è in programma la prima gara 7 dei Playoff NBA 2024, tra Cleveland Cavaliers e Orlando Magic