NBA, Gary Payton II non giocherà per almeno un mese

Dopo una controversa trade a quattro squadre, Gary Payton II è ritornato a San Francisco con un infortunio all’addome. Un infortunio alquanto grave, visto che secondo il GM Bob Myers il giocatore dovrà essere rivalutato tra almeno un mese.

Dopo la trade, i Warriors avevano chiesto all’NBA di investigare sui Portland Trail Blazers. In particolare, secondo Adrien Wojnarowski, i Blazers non avrebbero avvertito che Payton stava prendendo il Toradol per alleviare un forte dolore addominale.

Adesso Portland potrebbe essere punita con una multa e la perdita di scelte ai prossimi draft. Ne ha parlato lo stesso Myers a ESPN:

“Vorrei un verdetto onesto. Gary aveva giocato contro di noi, la notte prima della trade deadline. Non potevo immaginare che sarebbe rimasto fuori così a lungo.”

La franchigia californiana ha avuto fino alle 21:30 di domenica per decidere come procedere. Essendo una trade fatta sullo scadere della deadline, però, non c’era molto che si potesse fare.

Un’opzione era annullare la trade e riprendersi James Wiseman, finito ai Detroit Pistons. Bob Myers, però, non era molto convinto che fosse la scelta giusta.

“Non abbiamo visto una strada per James. Non stava giocando all’epoca, e la nostra situazione finanziaria è un pochino complessa. Se avessimo visto un suo possibile ritorno, ce lo saremmo ripresi subito.”

Adesso Golden State spera che Payton possa ritornare in tempo per i playoff. Al momento il loro frontcourt non è molto profondo, e quindi Myers non esclude un colpo di mercato dopo il buyout.

“Non importa se è un giocatore di 2.10 o 2.40. Le conversazioni sul buyout vanno fatte con il coaching staff. Se mi suggeriranno un giocatore utile per la squadra, faremo di tutto per assicurarcelo.”

