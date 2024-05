Record vittorie Gara 7 Playoff NBA: le squadre con più successi

Una serie Playoff NBA che arriva a Gara 7 rappresenta l’essenza della competizione tra le squadre in postseason. Dal 2000 a oggi c’è sempre stata almeno una serie arrivata alla partita da dentro o fuori per eccellenza. Riuscire a spuntarla nel momento decisivo, però, non è da tutti. Vediamo dunque quale squadra detiene il record vittorie Gara 7 ai Playoff NBA.

La classifica

Comandano la classifica le due squadre di maggior tradizione nella storia NBA. I Boston Celtics hanno vinto 27 delle 36 Gare 7 disputate ai Playoff NBA, seguono i Lakers con 16 successi; gli Houston Rockets completano il podio con sette vittorie su 12 apparizioni. Scorriamo assieme il resto della graduatoria.

Fonte Statmuse, classifica aggiornata al 5 maggio 2024. Alle ore 19 italiane di domenica si disputerà la prima Gara 7 dei Playoff NBA 2024, tra Cleveland Cavaliers e Orlando Magic.

