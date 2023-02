Mercato NBA, l’infortunio di Gary Payton II rischia di far saltare la trade a 4 squadre

Gary Payton II ha fallito le visite mediche che avrebbero sancito il suo passaggio ufficiale ai Golden State Warriors, all’interno di una trade a 4 squadre che ha spostato diverse pedine. Un esame approfondito dello staff dei californiani, ha stabilito che Payton potrebbe rimanere out per almeno tre mesi a causa di un infortunio muscolare. La guardia ha trascorso la prima metà della stagione con i Portland Trail Blazers, ma l’ultimo scambio avvenuto poco prima che scattasse la trade deadline lo avrebbe riportato nella squadra di Golden State. Fonti hanno confermato a Charania e Slater che Payton “ha giocato sul dolore in alcune partite con Portland” e “ha aggiunto che lo staff dei Trail Blazers lo aveva forzato a giocare, con infiltrazioni di Toradol, un antinfiammatorio. Questo particolare problema non era stato riferito agli Warriors durante il processo di negoziazione.”

Il GM dei blazer Joe Cronin ha dichiarato che Payton è stato autorizzato a giocare dallo staff medico:

“La sicurezza dei giocatori è estremamente importante per noi. GP2 era stato autorizzato a giocare ed eravamo estremamente fiduciosi che fosse in salute. Non lo avremmo mai schierato se non fosse rientrato dall’infortunio.”

L’allenatore capo dei Blazers Chauncey Billups ha fatto eco a questi sentimenti:

“Non spingeremmo mai un ragazzo a giocare. Che si tratti di cure mediche o semplicemente se non ha voglia di giocare. Avrei paura se obbligassi qualcuno a farlo e poi succedesse qualcosa di brutto.”

A questo punto, gli Warriors hanno tempo fino a sabato per portare a termine l’accordo, altrimenti l’intero scambio a quattro squadre verrà annullato. L’accordo riportato dai media indica il passaggio di James Wiseman ai Detroit Pistons, Saddiq Bey agli Atlanta Hawks e Kevin Knox ai Trail Blazers. Gli Warriors hanno anche ricevuto due scelte al secondo turno, mentre Portland ha ottenuto cinque scelte al secondo turno.

Leggi Anche

NBA All-Star Game 2023, ecco i sostituti degli infortunati

NBA, Spencer Dinwiddie torna e i Nets vincono: battuti i Bulls

NBA, 38 punti di Giannis Antetokounmpo contro i Lakers