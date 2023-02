Mercato NBA, Pat Beverley vicino al buyout con gli Orlando Magic

Gli Orlando Magic e Patrick Beverley stanno lavorando ad un accordo di buyout. Questo quanto riporta Shams Charania di The Athletic. Il giocatore era passato alla compagine con sede in Florida dopo una trade messa in piedi dai Lakers che ha portato ad Orlando il playmaker, una scelta del secondo turno del 2024 e una parte in denaro. Tutto questo in cambio di Mo Bamba che si unisce alla squadra di LeBron James. Beverley è sceso in campo in 45 partite per i Lakers in questa stagione senza incidere in maniera particolare, con i gialloviola nei bassifondi della classifica nella Western Conference.

