NBA, Daryl Morey saluta Thybulle: “Lo ringrazio e gli auguro tutto il meglio a Portland”

Una delle squadre che si è mossa di meno in questo mercato NBA sono i Philadelphia 76ers. I Sixers, infatti, hanno concluso solo la trade a tre squadre che ha portato Matisse Thybulle ai Portland Trail Blazers.

La terza squadra di questo scambio sono gli Charlotte Hornets che hanno ricevuto Svi Mykhailiuk e due scelte al secondo giro dai Blazers, spedendo Jalen McDaniels nella città dell’amore fraterno.

Il presidente dei Philadelphia 76ers, Daryl Morey, ci ha tenuto a ringraziare Thybulle per gli anni spesi con la canotta biancoblu addosso:

Morey continua commentando l’arrivo di Jalen McDaniels dagli Charlotte Hornets:

McDaniels in questa stagione sta viaggiando a 10.6 punti, 4.8 rimbalzi e 2 assist di media.

Il classe 1998 può portare a Philadelphia tanto atletismo ed una buonissima abilità difensiva con un defensive rating di 114.8: un vero e proprio “two way player” come specifica Daryl Morey:

I Philadelphia 76ers al momento si trovano al terzo posto della Western Conference con il record di 34-19, a sole 4 vittorie di distanza dai Boston Celtics.



"We wanted to make sure we gave Doc as many two-way players as possible."

— Keith Pompey (@PompeyOnSixers) February 10, 2023