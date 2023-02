NBA, infortunio al ginocchio per Stephen Curry: Golden State trema

Nella gara contro i Denver Nuggets, Stephen Curry ha accusato un brutto infortunio al ginocchio. La stella degli Warriors, infatti, durante il terzo quarto di gioco ha subito una torsione innaturale dell’arto inferiore, mentre stava cercando di difendere contro la penetrazione di McKinley Wright IV. Subito dopo, il nativo di Akron si è diretto – zoppicando – verso la panchina, prima di abbandonare definitivamente il match e dirigersi negli spogliatoi. Curry si è quindi sottoposto a radiografia immediata all’interno del Chase Center che non ha evidenziato alcuna frattura. Queste le parole di coach Steve Kerr sulla situazione:

“Ogni volta che un giocatore fa una risonanza c’è un certo livello di preoccupazione. Dobbiamo solo aspettare e vedere i risultati. Purtroppo è già successo molte volte nel corso degli anni. Perciò incrociamo le dita che sia tutto ok.”

Nelle prossime ore, Curry si sottoporrà a risonanza magnetica che darà risultati più dettagliati rispetto al problema al ginocchio di Curry. Si tratta di una tegola non da poco per i campioni NBA che stanno faticando in regular season e vogliono guadagnarsi l’accesso ai Playoff per difendere il proprio titolo. Chiaro che le speranze passeranno specialmente dallo stesso Curry.

