Zion Williamson salterà l’All-Star Game per infortunio: le sue condizioni

Niente da fare per Zion Williamson: il giocatore salterà ufficialmente l’All-Star Game a causa di un infortunio accusato nelle ultime settimane. La stella dei New Orleans Pelicans, votata come titolare per l’All-Star Game 2023 , salterà le prossime tre partite della sua squadra a causa dell’aggravarsi del suo problema fisico al bicipite femorale. Il giocatore sarà rivalutato dallo staff medico della franchigia solo dopo la pausa dell’All-Star Weekend. Ricordiamo che anche Stephen Curry e Kevin Durant non ci saranno durante la parata delle stelle.

Williamson non gioca da quando si è fermato zoppicando in una partita contro i Philadelphia 76ers lo scorso 2 gennaio. I Pelicans hanno annunciato il giorno successivo che sarebbe stato rivalutato in tre settimane, ma sono trascorse ormai più di cinque settimane dall’infortunio della stella. NOLA in quel periodo era terza in classifica in Western Conference con un record di 23-13. Senza Williamson, la franchigia è crollata in ottava posizione, ferma a 29-27. Williamson stava viaggiando ad una media di 26 punti, 7 rimbalzi e 4.6 assist a partita in questa stagione, con il 60.8% al tiro. Zion ha giocato solo 114 partite NBA nella sua carriera professionale.

Zion Williamson will not play in the next three games and will not play in the All-Star Game.

Willie Green said team will not see the starting five they started the year with before ASG.

Expect Williamson to be re-evaluated once again after the break from his hamstring injury.

— Andrew Lopez (@_Andrew_Lopez) February 8, 2023