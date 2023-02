NBA, frattura del massiccio facciale per Jaylen Brown dopo uno scontro con Tatum

Jaylen Brown ha subito una frattura facciale a seguito di una spaventosa collisione con Jayson Tatum, durante il match vinto dai Boston Celtics nella notte NBA contro i Philadelphia 76ers. Il gomito destro di Tatum ha colpito Brown in faccia mentre entrambi cercavano di prendere un rimbalzo negli ultimi istanti del primo tempo. In seguito allo scontro, Brown si è alzato rapidamente prima di dirigersi negli spogliatoi dei Celtics.

Il team ha rapidamente annunciato che non sarebbe tornato in campo a stretto giro, parlando inizialmente di una “contusione facciale”. Ore dopo, Shams Charania ha dettagliato la situazione, specificando l’ipotesi di frattura facciale per Brown, con il rischio che possa saltare qualche partita. Il giocatore sarà esaminato da uno specialista nelle prossime ore. Rimane da capire se sarà a disposizione per l’All-Star Game 2023 che conta già di diverse assenze importanti come quelle di Zion Williamson, Stephen Curry e Kevin Durant. Tutte per infortunio.

