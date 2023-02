NBA, Jamal Murray firma massimo stagionale con 41 punti: volano i Denver Nuggets

Terza partita consecutiva oltre quota 30 punti per Jamal Murray, che può sorridere dopo la vittoria convincente dei Denver Nuggets contro gli Atlanta Hawks. Il suo contributo, accanto all’ormai proverbiale tripla doppia di Jokic – 18ª stagionale –, è stato decisivo.

Di seguito le dichiarazioni di Murray al termine della gara disputata alla Ball Arena:

“Non c’è premeditazione nel mio modo di giocare, è tutto read & react, [lettura del momento e reazione conseguente]. Quando i tiri cominciano ad entrare presto, il mood è diverso, si trascina per tutto il match.”

I Nuggets continuano il testa a testa con i Boston Celtics nella corsa tra Conference per il miglior record NBA (ora 37-16). Jamal Murray chiede concentrazione massima per onorare tutti gli impegni in calendario da qui al termine della regular season:

“ Non possiamo sottovalutare nessuna squadra, dobbiamo essere preparati. Abbiamo come un bersaglio sulla nostra schiena, si è visto anche stasera.”

Jamal Murray sigla 41 punti contro gli Hawks: highlights

22 nel primo tempo, 19 nel secondo: riuscirà a ritoccare il proprio massimo in carriera, scollinando oltre i 50 punti?

Jamal Murray was HOOPING tonight! A season-high 41 PTS, 7 3PM, 7 AST and a @nuggets win 🔥 pic.twitter.com/epBtvvgdiK — NBA (@NBA) February 5, 2023

Leggi anche:

Mercato NBA, anche i Los Angeles Clippers pensano a Kyrie Irving

LeBron James si porta a -36 da Kareem Abdul-Jabbar: i Lakers perdono contro NOLA

Warriors, nfortunio al ginocchio per Stephen Curry: Golden State trema