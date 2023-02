NBA, LeBron James si porta a -36 da Kareem Abdul-Jabbar: i Lakers perdono contro NOLA

LeBron James è ad un passo dal superare uno dei record più celebrati della NBA. La superstar dei Los Angeles Lakers, nella notte ha segnato 27 punti nella sconfitta per 131-126 contro i New Orleans Pelicans, portando James a meno di 36 punti dal superare Kareem Abdul-Jabbar come miglior marcatore nella storia della lega. A questo punto, tutte le attenzioni si spostano verso la prossima settimana, con i Lakers che affronteranno gli Oklahoma City Thunder martedì ed i Milwaukee Bucks giovedì. Ovviamente, i prezzi dei biglietti per queste due partite sono schizzati verso l’alto. Contro OKC siamo arrivati anche a 100.000 dollari per accaparrarsi un posto.

Record punti NBA: LeBron James e il suo ritmo speciale

Nel frattempo, Abdul-Jabbar ha confermato di volerci essere quando LeBron supererà il suo record. Anche all’età di 38 anni, James sta segnando punti ad un ritmo impressionante per un giocatore della sua età: la sua media di 30.0 punti in 43 partite rappresenterebbe il terzo ruolino più alto delle sue 20 stagioni NBA. James – da rookie – ha viaggiato ad una media di 20.9 punti a partita: da quel momento in poi, non è mai più sceso sotto quelle cifre.

Il nativo di Akron è sulla buona strada per battere il record di Abdul-Jabbar con oltre 100 partite giocate in meno rispetto a lui. Abdul-Jabbar ha raggiunto il suo bottino di 38.387 punti in 1.560 partite; la partita dei Lakers contro i Pelicans è stata la 1.409esima della carriera di James. James dovrebbe superare il record contro Milwaukee, ma farne 37 contro i Thunder non è cosa impossibile per lui: LeBron ha segnato 36 o più punti in nove occasioni in questa stagione, 6 dei quali sono arrivati ​​il ​​mese scorso. Ormai ci siamo.

