Mercato NBA, anche i Los Angeles Clippers pensano a Kyrie Irving

Le voci abbondano su Kyrie Irving che ha chiesto il suo trasferimento venerdì e si è chiamato fuori nella sfida contro i Washington Wizards nella notte. Secondo le ultime notizie di mercato NBA, sul giocatore sono piombati anche i Los Angeles Clippers, che si aggiungono alla corsa insieme a Lakers, Suns, Heat e Mavs.

Cosa potrebbero mettere sul piatto i californiani? Secondo Woj, i Clippers non sono contenti di John Wall e Reggie Jackson – sul piede di partenza – ma non sembrano i più attrezzati per poter mettere insieme un accordo con i Nets, che ascolteranno tutte le controparti per valutare le offerte sul tavolo prima della prossima trade deadline.

Leggi Anche

NBA, LeBron James si porta a -36 da Kareem Abdul-Jabbar: i Lakers perdono contro NOLA

NBA, infortunio al ginocchio per Stephen Curry: Golden State trema

NBA, dopo Kyrie Irving, anche il futuro di Durant potrebbe essere lontano da Brooklyn