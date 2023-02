Warriors, Steph Curry out per diverse settimane NBA

Stephen Curry dovrà stare ai box per diverse settimane. Questo quanto si apprende da fonti The Athletic, come riportato dal reporter Shams Charania. Confermate dunque le cattive sensazioni dopo l’infortunio alla gamba sinistra patito nella sfida contro i Dallas Mavericks.

Anche nella passata stagione, poi chiusasi con il titolo NBA, il numero 30 aveva dovuto saltare l’ultimo scorcio di stagione regalare, tornando in corsa per i Playoff. La pausa per l’All-Star Game del 18-20 febbraio ridurrà almeno parzialmente l’impatto dell’assenza di Curry, che comunque potrebbe condizionare il posizionamento Warriors nello scacchiere della Western Conference.

in aggiornamento

