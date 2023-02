LeBron James è sempre più vicino al primo posto della classifica All-time dei migliori realizzatori NBA: con i 26 punti di questa notte nella vittoria contro Indiana, King James ora è a meno 63 da Kareem Abdul-Jabbar. Una vittoria arrivata a fatica grazie anche al contributo di Anthony Davis, che stoppa Indiana sull’ultimo possesso.

These two at it again. #LakersWin pic.twitter.com/C3jc3tjQri

26 punti, sette assist e altrettanti rimbalzi, LeBron James si è caricato sulle spalle il lavoro sporco andando a prendersi i rimbalzi e di giocare più dentro l’area. Così facendo è riuscito a portarsi sempre più vicino a Kareem Abdul-Jabbar, primo nella classifica All-time dei realizzatori NBA.

Un traguardo che si fa sempre più vicino e che emoziona King James, come racconta in conferenza stampa:

"It's one of the greatest records in sports in general." LeBron gives homage to Kareem's record and more. pic.twitter.com/XEwumklGrT

