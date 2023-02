Mercato NBA, Grizzlies e Pelicans sulle tracce di OG Anunoby

I Raptors stanno ricevendo molto interesse per vari giocatori del roster. Primo su tutti, OG Anunoby, che sembrerebbe in procinto di lasciare Toronto prima della trade deadline del 9 febbraio. La sua prossima destinazione è ancora incerta, ma alcune squadre si sono già fatte avanti per aggiudicarsi uno dei migliori “3 and D” della lega.

I New York Knicks, ad esempio, corteggiano già da tempo l’ala britannica, e avrebbero offerto tre prime scelte future alla franchigia canadese. Anche i Phoenix Suns e gli Indiana Pacers sono interessati da un bel po’ al venticinquenne di origine nigeriana, e non vedrebbero l’ora di inserirlo nel proprio roster.

Ultimamente, però, sono emerse anche altre franchigie, che sembrerebbero fortemente intenzionate ad accaparrarsi il giocatore. Secondo Chris Haynes di Bleacher Report, le prime due sarebbero i Memphis Grizzlies e i New Orleans Pelicans.

Entrambe le squadre sono in possesso di giocatori giovani e scelte future al draft, che potrebbero includere nella trade. Entrambe sembrerebbero pronte a tutto pur di spuntarla. Tra Grizzlies e Pelicans, infatti, nelle ultime ore sembrerebbe essere nata una vera e propria rivalità. Nessuna delle due vorrebbe vedere il giocatore con la maglia avversaria.

Tuttavia, ancora non è chiaro chi si aggiudicherà i servigi di OG Anunoby, e per saperlo bisognerà aspettare la trade deadline del 9 febbraio. Di sicuro c’è che Anunoby è uno dei nomi più caldi del mercato NBA, e che con ogni probabilità lascerà Toronto per accasarsi altrove. Verosimilmente, tra le fila di una contender.

OG Anunoby sta viaggiando a 16.9 punti (45% dal campo, 36% da tre e 82% ai liberi), 5.5 rimbalzi, 2 assist. Il giocatore è anche il secondo miglior ruba palloni della lega, con 2.1 recuperi di media.

