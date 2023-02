Vittoria in rimonta per i Milwaukee Bucks, trainati ancora una volta da Giannis Antetokounmpo: The Greek Freak si concede una doppia doppia da 54 punti e 19 rimbalzi nella sfida contro i Los Angeles Clippers: terza volta in 11 partite in cui Giannis segna almeno 50 punti e, ora, ha in mente qualcosa di speciale per celebrare la prestazione di questa notte.

Giannis continues his MVP agenda. 54 PTS | 19 REB | 2 AST | 54 FG% pic.twitter.com/IuCzZ4fPvT — Milwaukee Bucks (@Bucks) February 3, 2023

Giannis Antetokounmpo: “Cercherò di mangiare 50 cheeseburger”

Partita tirata fino all’ultimo, dove i Bucks sono riusciti nel sorpasso decisivo solo nel quarto quarto. Il protagonista assoluto è stato Giannis Antetokounmpo, che ha segnato 20 punti solo nel primo quarto: alla fine della serata i punti ammontavano a 54, terza volta in 11 partite a segnarne così tanti e raggiunge Kareem Abdul-Jabbar nel record di essere il giocatore nella storia di Milwaukee a segnare almeno 50 punti in tre partite in una stagione.

Prestazione e record che vanno celebrati e, The Greek Freak, ha già in mente qualcosa:

“È un grande onore e una grandissima soddisfazione essere lì con Kareem: amico, quando sono arrivato in NBA mai mi sarei aspettato di segnare 50 punti in una partita, è stato un viaggio pazzesco. Domani penso di andare da Culver e comprare 50 cheeseburger: cercherò di mangiarne il più possibile, il resto lo darò a mio figlio o al mio cane”

Mike Budenholzer: “Giannis implacabile”

Una vittoria in rimonta figlia della grande prestazione dell’implacabile Giannis Antetokounmpo, come lo definisce coach Mike Budenholzer nella conferenza stampa post partita:

“Giannis è implacabile e so che si metterà sempre nella condizione di farci vincere: qualunque cosa ci servirà per vincere lui sarà lì a nostra disposizione e farà il massimo. È impavido e non si ferma davanti a niente, questo è quello a cui ci ha abituato”

