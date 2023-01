NBA, Bulls, Donovan precisa: “Lonzo Ball non è affatto vicino al rientro”

A oltre un anno dall’ultima partita giocata in NBA, qualsiasi notizia riguardi Lonzo Ball viene trattata con la dovuta cautela. Anche in ragione di ciò, per porre fine a inutili speculazioni sulla condizione fisica dell’ex Lakers, Billy Donovan ha spento facili entusiasmi. Ecco le dichiarazioni raccolte da Julia Poe del Chicago Tribune prima della sfida giocata nella notte NBA contro gli Orlando Magic

Lonzo Ball ancora out, coach Donovan non si illude

“Ha fatto progressi, ma sarei il primo a dirvi che non è affatto vicino al rientro. Non lo è perché non corre con costanza. Quando arriverà a poterlo fare giorno dopo giorno, penso potrete sentirvi un po’ più ottimisti.”

L’All-Star Break ormai prossimo impone riflessioni circa la possibilità di dichiarare Lonzo Ball indisponibile per il resto della stagione. Donovan è parso chiaro:

“È naturale iniziare a discutere [di diversi scenari]: ‘Ok, se non è ancora pronto a giocare, qual è il piano da qui in avanti?”

Leggi anche:

Dinwiddie fa il Doncic ma non basta: “Luka MVP, non possiamo essere meglio senza”

Kyrie Irving imbattuto contro i Knicks: “Rivalità? Se la NBA la chiama Rivals Week, è tale”

Mercato NBA, Myles Turner rinnova con Indiana: 60 milioni di dollari in arrivo