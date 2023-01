Mercato NBA, Myles Turner rinnova con Indiana: 60 milioni di dollari in arrivo

Dopo qualche settimana di negoziazione, gli Indiana Pacers e Myles Turner hanno finalmente raggiunto un accordo per quanto riguarda l’estensione contrattuale. Secondo quanto riporta Woj – in diretto contatto con Austin Brown agente del giocatore – Turner è pronto ad apporre la firma su un contratto biennale da 60 milioni di dollari, con una rinegoziazione dello stipendio di $ 17.1 milioni in questa stagione. Riceverà quindi $ 35 milioni in questa annata, $ 20.9 milioni nel 2023-24 e $ 19.9 milioni nel 2024-25.

Dopo le tante indiscrezioni della scorsa stagione, il lungo non aveva nascosto la sua insoddisfazione per il suo ruolo all’interno della squadra, ma i buoni risultati dei Pacers in questa stagione e l’arrivo di Tyrese Haliburton hanno evidentemente cambiato le cose. In questa stagione, Turner sta viaggiando con una media di 17.5 punti (e il 54.4% di realizzazione dal campo, di cui il 39.1% dalla distanza), 7.9 rimbalzi e 2.4 stoppate. Si tratta della sua migliore stagione in carriera.

Indiana Pacers center Myles Turner has agreed on a two-year, $60M contract extension that includes an additional $17.1M renegotiation on his 2022-2023 salary, his agent Austin Brown of CAA Sports tells ESPN. pic.twitter.com/17nSSwN14z — Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 28, 2023

