La distorsione alla caviglia di qualche giorno fa ora è solo un brutto ricordo per Luka Doncic, tornato in campo questa notte contro Detroit: un ritorno in pompa magna visto che segna 53 punti nella vittoria dei suoi Dallas Mavericks. Oltre all’incredibile prestazione, lo sloveno si è reso protagonista di un battibecco con l’assistente allenatore avversario Jerome Allen.

This one’s for our heroes on Seats for Soldiers night 💙 MAVS WIN! @Chime | #MFFL pic.twitter.com/lakO3uhaHx — Dallas Mavericks (@dallasmavs) January 31, 2023

Luka Doncic: “Oggi era importante essere aggressivi”

Una vittoria sofferta ma fortemente voluta, la tenacia di Luka Doncic & Co. ha permesso a Dallas di portarsi al sesto posto della Western Conference. Lo sloveno nel post partita ha parlato sia della partita che del battibecco con l’assistente allenatore dei Pistons Jerome Allen:

“Oggi era importante essere aggressivi perché loro delle volte raddoppiano, delle volte no, ma noi dovevamo essere aggressivi e lo sono stato per tutta la partita. Sentivo dalla loro panchina un continuo parlare, a me non piacciono queste cose e non riesco a stare in silenzio”

"There was chirping… but you know I chirp back." Someone asked Luka, 'Do you enjoy it?' and he replied: #MFFL | @dallasmavs on @BallySportsSW 📺 pic.twitter.com/DW8Gr97Wn4 — Bally Sports Southwest (@BallySportsSW) January 31, 2023

Jason Kidd: “È stato difficile applicare il nostro gioco”

Luka Doncic ha superato per la quarta volta in stagione la quota 50 punti, ma per coach Jason Kidd l’importante è anche analizzare la partita di questa notte dove, nonostante le difficoltà del caso, i suoi Mavs alla fine sono riusciti ad applicare il loro game plan:

“Il nostro obiettivo era quello di lavorare bene in difesa e ai rimbalzi, sia in attacco che in difesa, e ripartire: loro ci hanno messo i bastoni tra le ruote, ma siamo stati bravi a continuare sulla nostra strada e alla fine siamo stati premiati. Luka nel primo quarto ne ha messi 24 e 18 nel terzo, la squadra non ha mai abbassato la guardia e ha sempre reagito”

Jason Kidd speaks on the 111-105 win over the Pistons and the strategy for tonight's game. #MFFL | @dallasmavs on @BallySportsSW 📺 pic.twitter.com/uAmwHkWSpY — Bally Sports Southwest (@BallySportsSW) January 31, 2023

