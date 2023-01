NBA, scambio di messaggi tra LeBron James e Tatum. Gli arbitri sull’errore in Boston-Lakers: “Ci causerà diverse notti insonni”

Non c’era troppo altro da aggiungere rispetto a quanto successo nella scorsa notte tra Lakers e Boston, con il chiaro errore arbitrale che ha penalizzato LeBron James ed i californiani a fine regolamentari. Ebbene, poche ore fa è arrivata anche l’ammissione, scontata, della svista da parte della terna. Questo quanto riporta l’account Twitter degli arbitri NBA riguardo a quanto accaduto:

Nel frattempo, da segnalare lo scambio di battute tra LeBron James e Jayson Tatum, con il nativo di Akron che ha stuzzicato il secondo postando una fotografia sulle proprie stories di Instagram con il commento “Buona stoppata”. Ovviamente, la risposta dell’ala di Boston non è tardata ad arrivare:

This LeBron and Tatum exchange about last night 😅 pic.twitter.com/o5CLoNSMif

