NBA, LeBron James e Anthony Davis out per problemi fisici contro i Brooklyn Nets

I Lakers hanno preventivamente annunciato che LeBron James (caviglia) e Anthony Davis (piede) non prenderanno parte alla sfida di lunedì sera contro i Nets a Brooklyn. La squadra ha deciso di sposare la via del riposo precauzionale in quanto domani saranno in back-to-back contro i Knicks al Madison Square Garden. Peraltro, le due stelle vengono da un tempo supplementare e da una partita decisamente dispendiosa dal punto di vista fisico ed emotivo al TD Gardene contro i Celtics.

James, lo ricordiamo, è a soli 117 punti dal superare Kareem Abdul-Jabbar nella classifica di miglior marcatore nella storia della NBA. Dopo la partita contro i Knicks, LA partirà per Indianapolis e poi New Orleans prima di tornare a Los Angeles contro OKC il 7 febbraio.

