Mercato NBA, contatti tra i Bucks e Jae Crowder

Secondo quanto riportato da Shams Charania, insider NBA per The Athletic, i Phoenix Suns hanno dato l’ok ai Milwaukee Bucks per un incontro con Jae Crowder. Crowder ha parlato con i dirigenti dei Bucks durante il weekend, e si tratta dell’unica squadra a cui i Suns hanno permesso un incontro. Ma diverse altre squadre, tra cui i Miami Heat e gli Atlanta Hawks, sono interessate a muoversi per prendere l’ala grande di Phoenix.

I Suns e i Bucks sono in trattativa da mesi, ed entrambe le squadre sono interessate a effettuare lo scambio. In particolare, la squadra della Western Conference è interessata a cedere Crowder per acquisire l’ala Jordan Nwora e i due veterani George Hill e Serge Ibaka. In questo modo, i Suns potrebbero allungare le loro rotazioni e avere dei veterani con esperienza nel proprio roster. Nella trade dovrebbe anche essere inserita una scelta al secondo giro che appartiene a Milwaukee.

Nelle ultime settimane, l’infortunio al ginocchio di Bobby Portis ha accresciuto il bisogno dei Bucks di rafforzarsi sul mercato. Jae Crowder rimane il primo obiettivo, e potrebbe anche finalizzarsi una trade a tre con l’inserimento di un’altra franchigia.

In questa stagione, Jae Crowder non è mai sceso in campo con la maglia dei Suns. L’ala è all’ultimo anno di un contratto triennale da 29 milioni di dollari e, vista la sua indisponibilità a giocare, il front office è deciso a scambiarlo prima della trade deadline. Nella stagione 2021/22 ha giocato 67 partite in regular season, partendo sempre titolare e viaggiando a una media di 9.4 punti e 5.3 rimbalzi. La trade deadline è prevista per il prossimo nove febbraio, e i Bucks (o magari qualcun altro), hanno quindi una decina di giorni per trovare un’offerta accettabile da Phoenix.

