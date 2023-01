Dopo le ormai note polemiche sul fallo non fischiato a Jayson Tatum nei confronti di LeBron James nell’ultima azione dei tempi regolamentari di Boston Celtics-Los Angeles Lakers, Jaylen Brown ha provato a fare una disamina del match in maniera più allargata, senza fermarsi necessariamente al mancato fischio arbitrale. La guardia di Boston, tra le altre cose, ha realizzato 11 punti nel solo tempo supplementare:

“Questa partita è stata davvero folle. Poi, sembra che ci sia stato un mancato fischio da parte degli arbitri alla fine del match… Ma questa è la vita. È andata bene. Alla fine, sono i giocatori che hanno deciso l’esito di questa partita. Abbiamo fatto il nostro dovere quando la palla scottava, così come lo hanno fatto loro. È stata una bella sfida. Probabilmente è stata una delle partite più belle dei nostri recenti duelli tra Lakers-Celtics. E sono contento che ne siamo usciti vincitori.”

Anche Jayson Tatum, il ‘colpevole’ del fallo non fischiato, ha commentato in questa maniera la W conquistata da Boston:

“Gli ultimi due minuti dei regolamentari ed i tempi supplementari sono stati importanti. Il mio fallo? Non so davvero cosa sia successo. Devo riguardare la partita perché è successo tutto così in fretta. Ma siamo andati avanti nel match e abbiamo vinto. Questo è tutto quello che ho da dire al riguardo.”