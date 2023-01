Ha gridato, si è arrabbiato, si è disperato in campo, ma LeBron James non ha ottenuto il fischio che voleva. Vittima di un fallo netto di Jayson Tatum su un tentativo di layup negli ultimi secondi del tempo regolamentare tra Los Angeles Lakers e Boston Celtics, il nativo di Akron si è accasciato sul parquet del TD Garden una volta capito che gli arbitri non avrebbero ravvisato alcuna infrazione. Un colpo alla testa da cui i Lakers non sono riusciti a riprendersi nei successivi overtime, dove i Celtics hanno messo in evidenza un ottimo Jaylen Brown, autore di 11 dei suoi 37 punti durante i 5 minuti di supplementare.

Lakers-Boston, la reazione di LeBron James sul mancato fischio: “Giuro che non capisco”

LeBron nel post-partita ha quindi commentato quanto successo in questa maniera davanti ai microfoni dei giornalisti:

“Avete visto la mia reazione in campo. È difficile da comprendere, davvero non capisco. Attacco l’area quanto chiunque altro che tiri più di dieci tiri liberi a sera, non capisco. Se l’organizzazione vuole protestare bene, ma tanto non cambierà niente. È già successo diverse volte che non arrivassero fischi nei finali di gara: per me è la seconda volta in poche settimane. Guardo pallacanestro tutti i giorni e non vedo succedere le stesse cose agli altri, è strano. È stata una delle migliori partite della stagione: perdere per colpa del giudizio altrui, o del non giudizio in questo caso, è ridicolo.”

Anche Anthony Davis ha ‘denunciato’ la cosa in maniera molto chiara:

“Tatum ha fatto fallo. Chiaramente. È una stron…a inaccettabile. E vi garantisco che niente succederà agli arbitri: se cominciassero a multarli per le chiamate sbagliate, tutto sarebbe di gran lunga migliore. Ma non succederà niente. Siamo stati derubati stasera, onestamente. È un fallo palese. Davvero inaccettabile. Gli arbitri sono stati pessimi stasera. Abbiamo continuato a pensare al fischio mancato nel supplementare: non dovevamo nemmeno arrivarci”

Quindi, coach Ham che ha seguito le parole delle sue due stelle:

“Per quanto uno non provi a tirare in mezzo gli arbitri, sta diventando sempre più difficile. Il miglior giocatore del mondo non riesce a prendersi un fischio. È incredibile. Lui come Shaq o Giannis giocano una pallacanestro fisica ma visto che non simulano o non gridano quando tirano, come vedo fare a tanti altri giocatori, vengono penalizzati. Vedo un sacco di altri giocatori che piagnucolano a ogni tiro o ogni volta che vengono toccati e prendono tutti i fischi del mondo”

