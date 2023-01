Dopo il finale pieno di polemiche tra Los Angeles Lakers e Boston Celtics – culminato con il fallo chiarissimo di Jayson Tatum su LeBron James non ravvisato dagli arbitri – c’è da sottolineare anche un tecnico comminato nei confronti di Pat Beverley. Il playmaker dei gialloviola, infatti – subito dopo le numerose proteste del nativo di Akron e della compagine californiana in campo – ad un certo punto è entrato sul parquet con una fotocamera in mano con l’intento di mostrare lo scatto del gesto di Tatum nei confronti di James. Per risposta, Eric Lewis, capo terna del match, ha fischiato un tecnico nei suoi confronti, commentando poi l’accaduto nel post-match:

“La sua reazione al non fischio è stata inappropriata. Contatto Tatum su LeBron? Sì, c’è stato un contatto. Durante la partita non abbiamo visto il fallo. La (mia) terna arbitrale ha mancato il fischio.”

Come abbiamo riportato in precedenza, i Lakers si sono presentati ai microfoni dei giornalisti totalmente delusi per la gestione del finale di partita. Anche la NBA non ha potuto far altro che chiarire come il gesto di Tatum fosse illegale, indicando che gli arbitri hanno sbagliato.

Leggi Anche

Mercato NBA, Myles Turner rinnova con Indiana: 60 milioni di dollari in arrivo

Mercato NBA, Fred VanVleet si affida a Klutch Sports in vista della free agency

NBA, Lakers furiosi per il fallo non fischiato su James