Attesissimo duello ieri sera a Philadelphia tra Sixers e Nuggets, soprattutto per la sfida tra Joel Embiid e Nikola Jokic. Questa partita ha mantenuto tutte le sue promesse e alla fine sono stati i 76ers ad avere la meglio grazie ad un grandissimo Joel Embiid, autore di 47 punti, 18 rimbalzi, 5 assist, 3 recuperi, 2 stoppate e 6 rimbalzi. Un messaggio inviato dal camerunese dopo essere stato snobbato tra i titolari dell’All-Star Game, una mancanza di rispetto nei suoi confronti, ma anche una motivazione in più:

“Ci sono abituato. Non è la prima volta. Penso che sia più una motivazione per andare a vincere tutto. Probabilmente è l’unico modo per ottenere quel rispetto. Non sono stato sorpreso. Penso che sia ben documentato che non sono molto benvoluto in questa lega. Nessun problema. Non so se è perché trollo molto o sono uno stronzo. Ma non preoccupatevi. Continuo ad essere me. Continuo a fare lo stronzo, e continuo a trollare: se alla gente non piace, è un loro problema. Ma come ho detto, la chiave è vincere.”

NBA, Embiid su Phila: “Siamo competitivi. MVP? Se vinceremo di squadra, sì”

E pensa chiaramente che i Sixers siano attrezzati per andare fino in fondo in questa stagione, loro che ora hanno 7 vittorie consecutive e sono la squadra più calda del campionato. In particolare, pensa che Phila abbia il roster migliore e più completo della NBA:

“Abbiamo James Harden, che ovviamente gioca un ottimo basket. Abbiamo Tyrese Maxey, Tobias è fantastico, PJ Tucker… abbiamo una band che sta bene insieme. Scopriremo la bontà del nostro roster sicuramente nella post-season. Ma penso che per quanto riguarda la versatilità, ad oggi, ci sia tutto il necessario. Tutti si adattano gli uni agli altri, abbiamo tiratori, abbiamo difensori e abbiamo James Harden. Quindi penso che abbiamo buone possibilità di arrivare fino in fondo.”

Quindi, sul possibile titolo di MVP, Embiid chiosa così:

“Vincerlo? Non lo so. Dipende da voi (giornalisti, ndr). Come vi ho detto, ho smesso di perorare la mia causa. Le mie prestazioni sono lì, agli occhi di tutti, ma non importa quello che faccio. Mi concentro solo sulla vittoria. Finché vinciamo, so che tutto avverrà naturalmente. Se continuiamo a vincere e tutti rimangono in buona salute, avrò maggiori possibilità di vincere un premio.”

Leggi Anche

NBA, Pat Beverley mostra il fallo di Tatum su James agli arbitri: riceve un tecnico

Mercato NBA, Myles Turner rinnova con Indiana: 60 milioni di dollari in arrivo

NBA classifica 2022-2023