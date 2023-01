Bismack Biyombo ha giocato a Charlotte due volte durante i suoi 12 anni di carriera NBA, ossia dal 2011-15 e dal 2018-21. Nell’estate 2022, il lungo ha abbandonato la franchigia per firmare – da free agent – con i Phoenix Suns, con cui è sceso in campo proprio durante la scorsa notte, abbattendo gli Hornets con il punteggio di 128-97. Non è, però, tanto questo a destare le attenzioni dei media, quanto il ricordo vivido dello stesso Biyombo rispetto ad un aneddoto che coinvolge Michael Jordan in prima persona.

NBA, Biyombo e il racconto su Michael Jordan contro Charlotte

Stiamo parlando del racconto – ormai noto – dell’ex numero 23 dei Chicago Bulls, il quale – da owner della franchigia – ha spesso sfidato i giocatori di Charlotte in un 1 vs 1:

“Mike è Mike. L’ho visto giocare uno contro uno con i giocatori dopo le partite e, uno per uno, li batteva tutti. Sto parlando di qualcosa successa sette, otto anni fa. Entrava durante gli allenamenti, giocava uno contro uno con i giocatori e li batteva. Non pensavo potesse muoversi (ancora) così sul campo. Un giorno, penso che qualcuno della nostra squadra – durante il periodo COVID (nel 2020) – lo abbia effettivamente sfidato, perché abbiamo fatto una call e MJ ci disse: ‘Datemi un paio di mesi, ho solo bisogno di rimettermi in forma. Non ho bisogno di correre… ma solo un paio di mesi e sarò pronto per tornare a fare uno contro uno.’ Ecco, non consiglierei a nessuno di fare una cosa del genere (ride).”

Poi, una riflessione sul ruolo di MJ con i giocatori più giovani di Charlotte. Biyombo, in prima persona, ha assistito al lavoro di Jordan e quali consigli dispensa durante gli allenamenti:

“So che Michael è un competitore di primo livello… cerca sempre di capire come può migliorare la stagione della sua franchigia, ma allo stesso tempo rimane radicato sul presente dando consigli ai più giovani.”

