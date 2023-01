Mercato NBA, i Los Angeles Lakers interessati a Eric Gordon

Da qualche settimana circola molto – nelle voci di mercato NBA – il nome di Eric Gordon. Si è parlato addirittura di uno scambio con diverse squadre, compresi Suns e Bucks. Secondo quanto riporta Eric Pincus di Bleacher Report, possiamo aggiungere una terza squadra sul giocatore. I Los Angeles Lakers, infatti, avrebbero messo gli occhi anche sul veterano dei Rockets, che dovrebbe avere vita breve in Texas dopo l’annunciata ricostruzione della franchigia da parte del front office.

Secondo quanto indica The Athletic, Houston vorrebbe in cambio un buon giovane giocatore o una prima scelta futura. Ricordiamo che la guardia ha ancora un’altra stagione di contratto, che chiamerà 20,9 milioni di dollari, ma si tratta di un accordo non garantito. In questa stagione Gordon, 34 anni, sta viaggiando con una media di 12.2 punti ad allacciata di scarpa, tirando con il 42.4% dal campo, di cui il 34.4% dalla distanza. Cifre in calo rispetto allo scorso anno nonostante un minutaggio di gioco simile (29.9 minuti)

