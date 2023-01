NBA, Anthony Davis ne mette 21 al rientro

Dopo più di un mese di assenza, Anthony Davis ha fatto il suo rientro in campo nella partita di stanotte contro gli Spurs. La stella dei Lakers non giocava dallo scorso 16 dicembre, e ha saltato venti partite per l’infortunio al piede destro. Il suo ritorno ha permesso a Los Angeles di battere San Antonio sul punteggio di 113-104. Davis è partito dalla panchina, segnando la sua prima volta non da titolare in NBA da quasi dieci anni. Prima della partita di stanotte, l’head coach Darvin Ham ha commentato il rientro della sua stella:

“Prima di tutto, sono felice per lui. So quanto frustante sia stato per lui questo momento, specialmente per il livello a cui stava giocando prima dello stop. Sono felice per lui, e sicuramente sono felice per tutti noi. Potremo sfruttarlo in campo, anche se non gli daremo un minutaggio esagerato per vedere come risponde”

Anthony Davis è partito dalla panchina, e alla fine ha giocato per 26 minuti, mettendo a referto 21 punti (7/15 dal campo), 12 rimbalzi e quattro stoppate. Davis non partiva fuori dal quintetto titolare dal 18 dicembre 2013, alla seconda stagione ai Pelicans. A fine partita, l’ex stella di NOLA ha commentato così il suo rientro dopo più di un mese di stop:

“Ho provato a saggiare il terreno. Anche se ho giocato alcune partite in allenamento e cose del genere, in quei casi puoi controllare il ritmo. Nelle partite vere non puoi farlo. Se corrono in contropiede devi tornare di corsa in difesa. Ma il piede sta bene, la caviglia sta bene e tutto il corpo è in buona forma”

Prima della partita, Ham aveva parlato anche del recupero di Anthony Davis:

“Ha affrontato un recupero molto rigoroso, ha fatto pesi, esercizi e attività in campo, sia individualmente sia in gruppo. Avevamo una serie di obiettivi da raggiungere per farlo scendere in campo senza rischi, e quindi oggi può scendere in campo e noi siamo tranquilli”

